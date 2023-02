Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Deputado Beto Pereira (PSDB-MS) nega uso de recursos públicos na viagem

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) faltou em três sessões parlamentares neste mês para ir ao Marrocos assistir aos jogos do Flamengo no Mundial de Clubes. A informação foi confirmada pela Câmara dos Deputados.

As faltas foram creditadas inicialmente como "missão oficial", ou seja, foram abonadas pela Câmara. Procurado pela Coluna , o parlamentar, porém, afirma que houve um erro da própria Casa na justificativa.

Em conversa com a Coluna , Beto Pereira confirmou que fez a viagem, mas negou o uso de recursos públicos. Segundo ele, a justificativa de "missão oficial" foi colocada por fazer parte da Mesa Diretora da Câmara, onde é 3° suplente da secretaria, que tem faltas abonadas automaticamente.

Pereira ainda informou que solicitou a troca do motivo na semana passada. No site na Câmara, já é possível ver que as faltas são creditadas como "ausência não justificada".

As sessões extraordinárias aconteceram entre os dias 7 e 9 deste mês e tratavam de acordos internacionais. Um dos textos aprovados trazia um acordo comercial com o Marrocos.

Segundo a Câmara, além das faltas não justificadas, o parlamentar tem uma ausência de "missão autorizada" na sessão do dia 2 de fevereiro, um dia após o retorno aos trabalhos no Legislativo. Questionado, o parlamentar disse que teve um compromisso político no Mato Grosso do Sul e, por isso, não participou da votação. A data foi marcada pela eleição da Mesa Diretora da Câmara, onde o parlamentar foi eleito como suplente da secretaria.