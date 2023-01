Antonio Cruz/ Agência Brasil - 26/06/2019 José Múcio Monteiro

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) recebeu uma série de reclamações de lideranças do Partido dos Trabalhadores sobre José Múcio , ministro da Defesa. Os petistas passaram a cobrar a saída do chefe da pasta para ser substituído por Jaques Wagner (PT-BA), mas o chefe do Executivo federal deu um freio no atrito.



Múcio nunca foi unanimidade dentro do PT, mas Lula o escolheu para selar a paz com as Forças Armadas. Porém, as declarações iniciais do ministro da Defesa irritaram os petistas e a ala mais a esquerda da base governista do atual presidente da República. Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, ficaram com a responsabilidade de apagar o incêndio.

Só que o clima voltou a ficar pesado com o ato terrorista que ocorreu nas sedes dos Três Poderes em Brasília no último domingo (8). Apesar de boa parte da responsabilidade ter caído no governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, lideranças petistas também apontam falhas em Múcio.

Nomes importantes da sigla estão insatisfeitos com o ministro da Defesa e confessam que não confiam nele. Nas últimas horas, foram feitos pedidos para Lula retirá-lo do cargo e colocar Jaques Wagner na vaga. Inclusive, André Janones publicou nas redes sociais que Múcio entregaria uma carta de renúncia ao presidente da República.

Só que o ministro negou e evidenciou que só sairá do posto se for demitido. E, na queda de braço, o engenheiro conseguiu convencer o chefe do Executivo federal que é a melhor opção neste momento para cuidar da pasta.

Lula deu recado

Lula afirmou na reunião ministerial da última sexta (6) que não abandonará nenhum ministro pelo caminho, no entanto, se alguém fizer algo errado, ele convidará para se retirar.

Na avaliação do presidente, Múcio cometeu alguns equívocos, principalmente em chamar os acampamentos na frente dos quartéis do Exército de “manifestações democráticas”.

Só que Lula não quer aumentar o clima de tensão entre o novo governo e as Forças Armadas e nem criar instabilidade política no início da sua gestão.

Ele pediu para lideranças do PT parar de pressioná-lo para demitir Múcio. O ministro será mantido e sua queda só ocorrerá se aparecer um fato incontestável para que ocorra sua demissão.

