Reprodução/redes sociais Simone Tebet

Líderes do PT não querem que Simone Tebet (MDB) assuma o Ministério do Desenvolvimento Social . A alegação é que a emedebista tem aspiração de ser presidente da República e a pasta é vista como muito grande para entregar para alguém de outro partido. Além disso, houve enorme incômodo com a senadora por ter cobrado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o nome do futuro Ministro da Fazenda.



Segundo apurou o Portal iG, Tebet ganhou muitos elogios de Lula e passou a causar ciúmes. A compreensão é que a terceira colocada nas eleições presidencial de 2022 estava tendo um protagonismo muito acima do que outros aliados que estão com o presidente eleito há anos.

“Tem gente do PT que está ao lado do Lula desde a fundação do PT. A Tebet teve um importante papel, mas há um exagero tanto da mídia quanto do próprio Lula em relação a senadora. Não estavam a tratando como uma companheira que ajudou a vitória, mas como uma peça fundamental. E a gente venceria como ela ou sem ela”, diz um aliado do futuro governante do Brasil.

A pressão para que o presidente eleito não entregue o ministério para Tebet aumentou nos últimos dias. Há quem diga que a relação esfriou. Porém, aliados da senadora garantem que o relacionamento segue excelente e a tendência que as duas partes se encontrem em breve.

Petistas argumentam que Simone foi arrogante e prepotente ao cobrar de Lula o nome do Ministro da Fazenda. O petista anunciou o nome de Fernando Haddad no tempo dele. Mas o comportamento da emedebista gerou irritação por parte de lideranças do PT.

Tebet não procurará petistas

A senadora tem consciência do incômodo de lideranças do PT, mas ela deixou claro para pessoas próximas que não irá procurar ninguém para resolver essa questão. Na avaliação dela, Lula gosta de escutar sugestões e não demonstra desconforto com opiniões contrárias a dele.

“Simone é uma mulher de fácil conversa e o Lula a adora. Agora todos querem saber se ela terá algum ministério” , diz um membro do MDB.

