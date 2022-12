Montagem iG / Imagens: Joe Biden pretende se encontrar com Lula

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), irá se encontrar na manhã desta segunda-feira (5) com o conselheiro de Segurança dos Estados Unidos , Jake Sullivan . A reunião ocorrerá em Brasília e vai tratar de pautas que interessam os dois países, além de acertar detalhes do encontro entre o petista e o presidente norte-americano, Joe Biden .



Lula ainda não sabe quando viajará para os Estados Unidos, mas há uma grande expectativa que isso ainda aconteça neste ano. A tendência é que o presidente eleito esteja em solo norte-americano após ser diplomado presidente pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral, no dia 12 de dezembro.

Na última sexta (2), em conversa com jornalistas, o petista relatou que conversará sobre democracia com Biden. Ele também defenderá a necessidade da guerra na Ucrânia ter um ponto final.

“Temos muita coisa para conversar, os Estados Unidos padecem de uma necessidade democrática tanto quanto o Brasil. O estrago que o Trump fez na democracia americana é o mesmo estrago que o Bolsonaro fez no Brasil. O pensamento do Trump, o comportamento dele, é o mesmo do nosso presidente aqui. Então penso que vamos conversar política, quero conversar relação Brasil-Estados Unidos, quero conversar o papel do Brasil na nova geopolítica mundial, quero falar com ele da guerra da Ucrânia, que não há necessidade de ter guerra, além dos assuntos que obviamente ele quiser conversar comigo”, explicou.

Jaques Wagner estará com Lula

O encontro entre Lula e Sullivan terá a participação do senador Jaques Wagner (PT-BA). O parlamentar tem trabalhado nos bastidores para que a relação do Brasil com os Estados Unidos seja a melhor possível pelos próximos quatro anos.

Fernando Haddad (PT-SP) confirmou a informação do ex-governador da Bahia. “O presidente vai concluir o ano tendo conversado com as grandes potências do mundo e na melhor perspectiva para o Brasil”.

Em nota, o governo dos EUA relatou que o conselheiro de Biden debaterá com o presidente eleito do Brasil a relação entre os países e como vão trabalhar em conjunto em setores como segurança alimentar, migrações, democracia e mudança climática.

