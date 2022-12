Marcello Casal JrAgência Brasil - 24/04/2020 Ex-ministro da Justiça Sergio Moro

Sergio Moro não está nem um pouco satisfeito com as ações de Luciano Bivar , presidente do União Brasil . O ex-juiz externou para auxiliares que deixará o partido caso ocorra uma aliança entre a sigla com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Segundo apurou o Portal iG, o ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL) se incomodou quando Bivar tentou levar o União Brasil para a base aliada de Lula já no primeiro turno das eleições. Porém, a relação entre os dois piorou depois da vitória do petista.

Moro acreditava que Bivar manteria o partido neutro e permitiria que seus correligionários fossem independentes. Desta forma, ele teria total liberdade para ser oposição ao futuro governo dentro do UB. Só que, nos últimos dias, soube que não funcionará desta maneira.

Luciano tem negociado com Lula para que o União Brasil faça parte da base governista e ganhe até ministérios. Se a aliança for fechada, a tendência é que muitos parlamentares que são contrários ao petista deixem a sigla e sigam para legendas que farão parte da oposição.

Moro está incluído nesse grupo. Ele gostaria de continuar no partido, mas sente que sua relação com Bivar está estremecida e não terá nenhum clima para seguir na agremiação, mesmo que a sigla não vá para a situação.

Porém, aliados pediram para o senador eleito não tomar nenhuma decisão de maneira precipitada. Ele foi lembrado que algumas das suas escolhas foram feitas no calor da emoção e depois acabou precisando voltar atrás, passando a imagem de um político “fraco”.

O conselho recebido é que ele fique no União Brasil por enquanto e aguarde as negociações entre o partido e o PT acabarem. Caso as siglas se unam em prol de Lula, aliados defendem que Moro espere as instruções da direção nacional. Se for retirada a independência dos parlamentares, aí a solução é a mudança de ares. Já se o partido autorizar que cada deputado e senador votem com a sua convicção, aí a defesa é de que ele continue por lá.

Moro isolado

Aliados de Bivar apostam que Moro deixará o partido de qualquer maneira. O diagnóstico é que o ex-juiz ficou isolado depois que resolveu se aliar novamente a Bolsonaro. O presidente do União Brasil não gostou nem um pouco do comportamento do ex-ministro.

Se Moro resolver sair do partido, Luciano não fará nenhum esforço para mantê-lo.

