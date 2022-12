Michel Jesus/Câmara dos Deputados Deputada Carla Zambelli (PL-SP)

A deputada federal Carla Zambelli ( PL ) foi aconselhada por aliados para não entrar em confronto com o judiciário e com a família Bolsonaro nos próximos meses. A sugestão é que ela fique discreta por um tempo para escapar da fúria dos bolsonaristas. O plano é que a parlamentar crie independência e deixe o Partido Liberal na próxima janela partidária.



Segundo apurou o Portal iG, Zambelli está com pouco prestígio entre os políticos de centro que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL). A avaliação é que a deputada sempre troca os pés pelas mãos e tem dificuldade em assumir seus erros. Um exemplo é o episódio em que apontou uma arma para um apoiador do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A deputada insiste que apenas agiu em legítima defesa, mesmo as imagens comprovando que ela apenas tropeçou antes de perseguir o rapaz. Políticos do Centrão e a família do chefe do executivo federal garantem que o episódio influenciou no resultado final do segundo turno.

Todos esperavam que Zambelli diminuísse o tom, mas ela optou por incentivar os protestos contra o resultado das eleições e ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela ainda cobrou, no jantar promovido pelo PL nesta semana, que Bolsonaro demonstre apoio público para os manifestantes que estão na frente dos quartéis das Forças Armadas.

O comportamento irritou profundamente o mandatário. Aliados dele reclamaram da atitude da deputada e resolveram armar um plano para isolá-la. Eduardo Bolsonaro (PL), que também não vive um bom momento na sigla, é um dos entusiastas do isolamento de Carla.

Por isso a equipe de Zambelli resolveu entrar em ação e formou um plano para que a parlamentar se livre do boicote que passará a sofrer a partir de janeiro.

Zambelli e o seu plano

O primeiro passo é deixá-la discreta e sem entrar em confusão. O pedido é que Carla faça apenas seu trabalho e siga as orientações do partido. A intenção é que a parlamentar não irrite os bolsonaristas e perca apoio da sua base.

O segundo passo é aguardar a abertura da janela partidária para mudar de legenda. Caso a agremiação não pule para a base governista de Lula, Zambelli pretende se transferir para o Republicanos.

A equipe traçou o plano, mas sabe que a deputada tem forte personalidade. A grande preocupação é que ela se comporte como Bolsonaro e ignore totalmente o projeto feito pelos seus auxiliares.

