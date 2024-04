Divulgação/Prefeitura de Caruaru/Prefeitura de Campina Grande Caruaru (PE) e Campina Grande (PB)





Com o mês de junho se aproximando, o Nordeste se prepara para um dos seus maiores eventos culturais: o São João. As cidades de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, que ostentam o título de "Maior São João do Mundo" e diga-se de passagem um embate que dura décadas pelo título, já estão em clima de festa, com a programação em andamento e os preparativos a todo vapor.





Em Caruaru , o São João tem raízes profundas, remontando ao século XIX. A festa começou como uma celebração religiosa, com fogueiras e devoção a São João Batista. Com o tempo, a tradição se mesclou à cultura local, incorporando elementos folclóricos como o forró, o baião e as quadrilhas juninas. Atualmente, o São João de Caruaru é um evento grandioso, com festividades que começaram neste mês, atraindo milhões de visitantes de todo o Brasil e do mundo.

Em Campina Grande , a história do São João também é rica e tradicional. A festa teve início no final do século XIX, com a realização de bailes e arraiais populares. Ao longo dos anos, o evento se consolidou como um dos maiores do país. A festa se destaca pela sua organização, estrutura e pela variedade de atrações, que incluem shows musicais, apresentações folclóricas, quadrilhas juninas e muito mais.

Importância cultural e econômica

O São João é um evento de grande importância para o Nordeste, tanto culturalmente quanto economicamente. A festa representa a identidade cultural da região, com suas tradições, costumes e culinária típica. Além disso, o São João é um importante gerador de renda para as cidades que o sediam, gerando milhares de empregos e movimentando milhões de reais na economia local.