O Brasil tem testemunhado um florescimento de startups de tecnologia nos últimos anos, marcado por números impressionantes e casos de sucesso que evidenciam a relevância e a potência dessas empresas para a economia nacional. Segundo dados da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), atualmente há mais de 12.700 empresas desse tipo ativas no país, um número que coloca o Brasil como líder do mercado de inovação na América Latina.

Esse cenário não se limita apenas à quantidade de empresas em operação, mas também ao volume de investimentos que estão sendo destinados ao setor. Em 2022, os aportes em startups brasileiras atingiram um recorde de US$ 4,4 bilhões, marcando um crescimento de 70% em relação ao ano anterior. Entre os casos de sucesso que ilustram a potencialidade das startups nacionais, destaca-se a Apport Negócios Integrados. Fundada por Adriane Manes e Valéria Gomes, duas empreendedoras que decidiram unir suas experiências em gestão e vendas para criar soluções inovadoras em negócios, a Apport se destaca pelo seu foco em soluções personalizadas e sucesso do cliente.





A empresa trabalha em estreita colaboração com seus clientes para entender suas necessidades específicas e desenvolver soluções que realmente façam a diferença em seus negócios. Essa abordagem personalizada tem garantido um alto índice de sucesso e fidelização dos clientes. "Percebemos que o mercado precisava de um modelo de negócio que fosse além da simples venda de produtos ou serviços. Queríamos oferecer soluções completas que ajudassem nossos clientes a alcançar seus objetivos”, pontua Adriane Manes. Além disso, a Apport investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento para oferecer as melhores soluções tecnológicas do mercado.

A empresa utiliza as mais recentes ferramentas e técnicas para criar soluções inovadoras que atendam às demandas de seus clientes. Com isso, a Apport tem ajudado a impulsionar o mercado nacional, criando novas oportunidades de negócios e contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema de inovação no país, entre essas soluções está a principal startup de telemedicina do país, a Vettoremed. "Acreditamos que a chave para o sucesso está na construção de parcerias sólidas. Trabalhamos lado a lado com nossos clientes para entender suas necessidades e desenvolver soluções personalizadas que realmente façam a diferença”, explica Valéria Gomes.

O sucesso da Apport é um exemplo inspirador para outras startups que desejam fazer a diferença no mercado. O futuro das startups brasileiras é promissor. Segundo a ABStartups, mais de 350 mil novos empregos foram gerados por startups nos últimos 5 anos. Esse crescimento exponencial do mercado de tecnologia reflete não apenas a capacidade de inovação das startups brasileiras, mas também o potencial do país para se tornar um dos principais polos de inovação tecnológica do mundo.