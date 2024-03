Divulgação - 20.06.2023 O produtor e cineasta Pietro Krauss

Você já sabe que Hollywood é a capital do cinema, mas já parou para pensar o que fez este bairro da cidade de Los Angeles alcançar tal status icônico? Para entender melhor essa trajetória fascinante, conversamos com o cineasta Pietro Krauss, que compartilhou suas percepções e experiências.

Um dos aspectos menos conhecidos, mas crucial na história de Hollywood, é a fuga dos cineastas das restrições impostas por Thomas Edison, detentor da patente do cinetoscópio, nas primeiras décadas do século XX. Krauss explica, "Thomas Edison dominava grande parte da indústria cinematográfica no leste dos EUA, quase num monopólio. Isso levou muitos produtores a se mudarem para o oeste, na tentativa de evitar suas altas taxas e os constantes processos."



Hollywood se destacou por sua incrível diversidade de paisagens naturais. Krauss observa que Los Angeles é ideal para filmagens. Imagine só: você pode estar gravando numa paisagem nevada pela manhã e, no mesmo dia, fazer cenas na praia. A cidade tem uma variedade incrível de paisagens por todo lado." Essa versatilidade proporcionou aos cineastas a liberdade criativa para explorar diversos gêneros e histórias sem a necessidade de viagens extensas.

A cidade é famosa pelo seu clima ensolarado e previsível, que raramente decepciona. Com mais de 300 dias de sol por ano, Los Angeles oferece condições ideais para filmagens ao ar livre quase o ano todo. Krauss enfatiza que esse clima confiável significa menos atrasos e interrupções devido a condições meteorológicas imprevisíveis, o que é uma grande vantagem em termos de planejamento e orçamento de produção. "Como cineasta, você economiza tempo e dinheiro, além de poder contar com uma luz natural incrível para as suas cenas", conclui Krauss.

Na conclusão de nossa conversa, Pietro Krauss reflete sobre as razões pelas quais Hollywood se tornou a capital do cinema e como esses fatores influenciaram sua própria jornada: "Apesar desses terem sido os motivos que originalmente fizeram de Hollywood a capital do cinema, a maioria dos cineastas, incluindo eu, estão aqui por outras razões também. É um local onde você encontra facilmente grandes sets de gravação, profissionais altamente qualificados e oportunidades incríveis de networking com outros profissionais da área. Esses fatores foram decisivos para me fazer deixar o Brasil e me mudar para Los Angeles."



Ele destaca que, além da história e do ambiente favorável, é o ecossistema vibrante e colaborativo de Hollywood que realmente atrai e mantém talentos de todo o mundo. "É aqui que as ideias se transformam em realidade e onde você tem todas as ferramentas e conexões ao seu alcance para fazer cinema de alto nível", conclui Krauss.