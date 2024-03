Divulgação Thiago Dantas, CEO da startup brasileira





Mais de 80% da população brasileira sofre de deficiência de ômega 3, um nutriente essencial para o bom funcionamento do corpo e mente. Mas o que é esse nutriente milagroso e como ele pode transformar sua vida?

Imagine um suplemento que, com apenas uma cápsula por dia, fortalece o coração, nutre o cérebro, alivia as articulações e te dá mais energia. Esse superalimento é o ômega 3, uma revolução silenciosa na prevenção de doenças.





Pesquisas recentes ressaltam a importância do Ômega 3 para a saúde cerebral e ocular. Se você está se perguntando onde encontrar o melhor Ômega 3 no Brasil, a resposta está na Átomo Caps, uma startup brasileira de suplementos naturais.

A Átomo Caps se destaca no mercado oferecendo uma abordagem abrangente para o bem-estar. Seu fundador, Thiago Dantas, pioneiro nessa forma prática de consumir o suplemento, enfatiza que uma saúde vibrante é essencial para uma vida plena. Ele afirma: "Nosso Ômega 3 é único no mercado brasileiro, pois uma única cápsula diária é suficiente. Nossa fórmula é concentrada, rica em EPA e DHA, oferecendo todos os benefícios em uma dose conveniente. Com a mais alta concentração de ácidos graxos essenciais, é possível fortalecer a saúde cardiovascular, combater a inflamação e melhorar a função cerebral, tudo com a simplicidade de uma cápsula por dia".

Atletas em busca de melhor desempenho, idosos visando manter a agilidade mental, gestantes, crianças e até mesmo aqueles com pele seca estão adotando o Ômega 3 da Átomo Caps e não se arrependem.

Com mais de uma década de experiência no mercado, a Átomo Caps tem sido uma líder na indústria de suplementos naturais, comprometida em proporcionar uma vida mais saudável e ativa, graças à qualidade de seus produtos e seu incansável compromisso com o bem-estar dos clientes.