Spotify agora terá videoclipes em 11 países, inclusive no Brasil





O Spotify está adicionando oficialmente suporte para videoclipes, anunciou hoje a empresa. O serviço de streaming de áudio descreve o recurso como um “beta”, com apenas um “catálogo limitado” disponível a partir de hoje em 11 mercados. Os artistas apoiados incluem Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna e Asake, com o chefe global de experiência do consumidor do Spotify, Sten Garmark, dizendo ao TechCrunch que o catálogo completo de videoclipes do Spotify eventualmente incluirá “milhares” de músicas.





O recurso de videoclipe pode ser acessado na tela Reproduzindo Agora nas faixas suportadas, onde um ícone “Mudar para Vídeo” aparecerá acima do título da música. Tocar nele reiniciará a música e começará a reproduzir seu videoclipe no centro da tela. Você pode girar um dispositivo iOS ou Android para reproduzir o videoclipe em tela cheia e tocar em “Mudar para áudio” para retornar à interface mais tradicional, reproduzindo agora.

O recurso está atualmente disponível em um número limitado de mercados; Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda, Polónia, Suécia, Brasil, Colômbia, Filipinas, Indonésia e Quénia. Garmark afirma que estes mercados foram escolhidos “com base numa série de critérios, incluindo o tamanho do mercado e a disponibilidade de suporte de conteúdo local”.

Assim como iOS e Android, o Spotify afirma que o recurso de videoclipes também está disponível em desktops e dispositivos de TV. Você precisará ter uma assinatura Premium para assisti-los.

Embora seja principalmente um serviço de streaming de áudio, o Spotify há muito oferece suporte a várias formas de vídeo, sejam podcasts de vídeo ou vídeos verticais curtos chamados Clips , projetados para permitir que os artistas conversem diretamente com seus fãs. Com seu novo recurso de videoclipe, o Spotify diz que pretende dar aos artistas outra maneira de atrair ouvintes e transformá-los em fãs.