Em meio à imensidão verde e as montanhas ondulantes de Sapucaí-Mirim, Minas Gerais, a cerca de 200km da efervescência de São Paulo, encontra-se um recanto que redefine a busca pela tranquilidade e a fuga da rotina agitada: o Chalé Estância da Serra. Este destino, a 1200 metros de altitude, não é apenas uma pausa na vida cotidiana; é uma imersão em um cenário onde o céu parece tocar a terra.

A visão de Amanda e Douglas, os anfitriões deste lugar singular, foi transformar a paixão por receber e compartilhar a beleza de sua propriedade em uma experiência aberta a todos. Desde a sua inauguração em 2019, o chalé promete não apenas um lugar para dormir, mas um refúgio onde cada detalhe é pensado para harmonizar com a majestade da natureza ao redor.

A sustentabilidade é um pilar central na filosofia do Chalé Estância da Serra, com práticas como a energia fotovoltaica e o uso de biodigestores, refletindo um compromisso com o meio ambiente que vai além do convencional. Além disso, a experiência de hospedagem é elevada a outro nível com chalés que oferecem privacidade total, climatizados e equipados com amenities de luxo como hidromassagem, lareira a lenha, enxoval de alta qualidade, e até uma cafeteira Nespresso para aqueles momentos de introspecção acompanhados de um bom café.

Mas o impacto do Chalé Estância da Serra estende-se para além dos seus limites físicos, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento da comunidade local de Sapucaí-Mirim. Este empreendimento não apenas trouxe uma nova perspectiva de turismo para a região, como também se destacou nacionalmente, recebendo prêmios que colocam essa hospedaria entre as melhores do Brasil.

Olhando para o futuro, os planos de expansão e inovação em entretenimento prometem continuar a surpreender e a encantar os visitantes, solidificando o Chalé Estância da Serra como um marco na hospitalidade mineira.

Para quem busca um refúgio onde a tranquilidade e o respeito pela natureza andam de mãos dadas, este chalé oferece uma experiência sem paralelos. Acima das nuvens, em Sapucaí-Mirim, encontra-se não apenas um lugar para ficar, mas um destino para vivenciar.