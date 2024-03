Epic Games/Divulgação Fortnite se expande: dois novos jogos Lego integram a plataforma





A expansão do Fortnite como uma plataforma de jogos continua com a inclusão de novos jogos Lego. Após o lançamento do jogo de sobrevivência Lego Fortnite, similar ao Minecraft, em dezembro, a Lego lançou mais dois títulos dentro do Fortnite. Um deles é um jogo multiplayer chamado Lego Raft Survival; o outro é uma pista de obstáculos chamada Lego Obby Fun. Ambos os jogos foram desenvolvidos com a ferramenta Unreal Editor for Fortnite.

Esses lançamentos coincidem com os esforços da Epic para expandir o Fortnite para além de suas raízes no Battle Royale, com uma variedade de experiências diferentes dentro do jogo. A estreia do Lego Fortnite foi rapidamente seguida pelo jogo de corrida arcade Rocket Racing e pelo jogo musical Fortnite Festival.

A parceria entre a Epic e a Lego foi anunciada pela primeira vez em 2022 e, como parte do anúncio de hoje, a Lego afirmou que "a jornada Lego Fortnite está apenas começando, com novas construções de mundo, recursos de jogabilidade e mais roupas no estilo Lego chegando em atualizações ao longo de 2024".