Um teste realizado no TikTok tem como objetivo identificar de forma automática produtos presentes em vídeos e disponibilizar links para compra. Após a introdução da TikTok Shop nos Estados Unidos, a empresa está buscando maneiras de ampliar a inclusão de links de comércio eletrônico em diversos vídeos.





Os links da TikTok Shop podem se tornar uma presença mais frequente no aplicativo de mídia social. Conforme relatórios da Bloomberg, a empresa está experimentando um novo recurso que identifica automaticamente produtos nos vídeos da plataforma e, em seguida, fornece um link para "Encontre itens semelhantes na Loja TikTok".

O Business Insider já havia identificado um teste semelhante em novembro passado, e vídeos contendo imagens do botão "encontrar itens semelhantes na TikTok Shop" foram encontrados em setembro e outubro do ano anterior. A TikTok já havia confirmado anteriormente que estava testando esse recurso com um pequeno grupo de usuários nos EUA e no Reino Unido. Um usuário que adicionou um link de produto ao vídeo não foi informado de que esse link seria utilizado para promover a TikTok Shop.

Esses relatos mais recentes sobre o recurso experimental surgem alguns meses após o lançamento da TikTok Shop nos Estados Unidos, que permitiu aos criadores incluir links para produtos em seus vídeos. Atualmente, a Bloomberg destaca que influenciadores e marcas precisam de aprovação do TikTok para marcar produtos em vídeos.

No entanto, o novo recurso tem o potencial de expandir os links de produtos para todos os vídeos, representando uma significativa expansão nos recursos de comércio eletrônico do TikTok. Isso ocorre enquanto a plataforma visa atingir US$ 17,5 bilhões em vendas nos Estados Unidos até 2024.

Não é a primeira vez que empresas utilizam a tecnologia para identificar automaticamente produtos e oferecer links para comprá-los. O concorrente Pinterest, por exemplo, possui um recurso de recomendação de compras que convida os usuários a "Ver produtos semelhantes" em determinadas postagens.

As compras também são um importante caso de uso para o Google Lens e o mais recente recurso da empresa, o Circle to Search , ambos auxiliando as pessoas na identificação de objetos, como acessórios de moda, e fornecendo links para compra.