Reprodução/TRE-RN Polarização política deve permanecer nas eleições municipais de 2024





As eleições municipais de 2024, marcadas para o dia 6 de outubro, devem ser marcadas pela polarização política entre direita e esquerda . Essa tendência já foi observada nas eleições presidenciais de 2018 e 2022, e deve se manter nos pleitos municipais.

A polarização política é um fenômeno que ocorre quando os eleitores se dividem em dois polos ideológicos, cada um com suas próprias ideias e crenças. Essa divisão pode dificultar o diálogo e o consenso, e pode levar a conflitos e violência.

No Brasil, a polarização política tem sido alimentada por uma série de fatores, como as redes sociais, a mídia tradicional e a atuação de líderes políticos. As redes sociais, em particular, têm sido um ambiente propício para a disseminação de informações falsas e para a radicalização de opiniões.





Nas eleições municipais de 2024, os principais líderes com ideologias firmadas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), já sinalizaram que devem apoiar candidatos de seus respectivos partidos nas eleições municipais. Isso deve contribuir para a intensificação da polarização política nos pleitos locais.

No entanto, é importante ressaltar que a polarização política não é a única tendência que deve influenciar as eleições municipais de 2024. Outra tendência importante é o aumento do pragmatismo entre os eleitores.

Este ano, a grande maioria dos eleitores deve ter como principal critério para escolher um candidato a prefeito, a capacidade de resolver os problemas da cidade. Isso significa que os eleitores estão mais preocupados com a solução dos problemas cotidianos do que com as ideologias.

A tendência de pragmatismo pode dificultar a vida dos candidatos de esquerda e direita. Eles terão que se esforçar para convencer os eleitores de que são capazes de resolver os problemas da cidade, independentemente de suas ideologias.