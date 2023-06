Divulgação Colunista Aline Macedo

Os "zangões" — figuras que circulam em torno da sede do Detran, no Centro do Rio, em busca de incautos para pagar por serviços oferecidos gratuitamente no órgão estadual — se modernizaram. Agora, até instalaram uma espécie de base com toda a pinta de um pequeno restaurante. E ainda colocaram uma faixa enorme, do ladinho do Departamento de Trânsito, para anunciar o "cardápio" de atividades. O pouco discreto nome escolhido é CNH Help.