Reprodução: Redes Sociais O prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro, e o presidente da Câmara, Renato Fifiu

O relacionamento conflituoso do prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro, com o presidente da Câmara, Renato Fifiu, foi parar na Justiça. Ontem, o chefe do Legislativo foi notificado que tem 30 dias para botar em votação todas as mensagens do Executivo à Casa, que vinham sendo guardadas na gaveta. Pelo regimento do parlamento, o prazo para a chegada ao plenário é de 45 dias. Segundo a decisão, o descumprimento pode levar o vereador à prisão.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.