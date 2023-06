Aline Macedo Aline Macedo

A oferta de quase 3 mil vagas para o procedimento de colonoscopia fez a fila cair, na capital, pela metade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em maio havia 6.425 solicitações aguardando agendamento — número que caiu para 2.957 em junho. Boa parte dos exames foi realizada no Centro Carioca de Diagnósticos e Tratamento por Imagem, do Super Centro Carioca de Saúde. A meta é que o CCDTI realize cerca de 1,8 mil colonoscopias por mês nas oito salas equipadas.

