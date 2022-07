Reprodução Aline Macedo

A parceria entre a Secretaria estadual de Transportes e a UFRJ para (finalmente) criar um novo modelo de concessão para as barcas vai enfrentar sua primeira prova de fogo no dia 9. É quando o campus do Fundão recebe uma audiência pública para discutir o transporte aquaviário, que vem capengando há anos. A lista de convidados chama atenção: além da população que transita por portos já atendidos, como Niterói, Paquetá e Angra dos Reis, foram convocadas sociedades de Duque de Caxias, São Gonçalo e Magé — linhas há muito demandadas, mas nunca lançadas aos mares. O plano de trabalho da universidade prevê a entrega do documento final — para, então, o governo poder licitar os serviços — em dezembro. O problema é que o contrato com a atual concessionária, a CCR, vence em fevereiro. Mas navega pelas correntes de suspiros do Palácio Guanabara que o governo tem R$ 1,3 bilhão para garantir a manutenção da operação até a nova empresa assumir.

Carlos Siqueira incorporou Muhammad Ali, ontem, na coletiva para anunciar a chapa Freixo-Maia. Tal como o lutador, o presidente nacional do PSB se desviou da grande pergunta: "Molon fica ou sai da disputa pelo Senado?".

O ex-vereador de Quatis Hélio Ricardo, citado pela coluna em 09/07, esclarece que não foi alvo de cassação pela defesa das pautas de direitos humanos. Ele se afastou das urnas, mas continua ativamente participando da política.

De hoje até domingo acontece a 4ª edição do evento científico Masterclass, focado em atualização terapêutica e inovação científica para a prática clínica.

O Theatro Municipal de Niterói recebe o musical "Sobre as Ondas do Mar", com dança, teatro e música ao vivo, sexta-feira.

O pianista Adaury Mothé celebra 30 anos de carreira no Dolores Club, hoje, às 21h, com o lançamento do seu segundo álbum solo.

Em tempos de Copa do Mundo, Ava Galleria homenageia futebol e arte na exposição 'The Game of Art', com curadoria de Helena e Edson Cardoso, até domingo.

