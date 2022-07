Reprodução Aline Macedo

A ciclofaixa no bairro de Cascadura, na Zona Norte, ainda não está 100% pronta. A previsão de entrega é para a semana que vem, mas o subprefeito Diego Vaz já aproveitou para chamar a população para usar a novidade em postagem no Twitter, em que aparece estreando a nova pista.

No vídeo, ele brinca: tem que ter “bastante ouvido grande”, já que foi muito xingado pelos motoristas, que não receberam bem a novidade. Mas, segundo ele, é só questão de adaptação, pois a prefeitura está se encarregando das medidas necessárias para garantir um bom fluxo de trânsito!

