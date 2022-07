Reprodução Aline Macedo

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), vai ocupar a cadeira principal do plenário na segunda-feira (11) — mas não para comandar uma sessão, já que o recesso parlamentar vai até agosto. Das 10h às 12h, a Casa vai sediar um debate sobre o orçamento das instituições federais de ensino sediadas no estado, que incluem a UFRJ, a UniRio, além de muitos ITFs.

O encontro vai reunir reitores e integrantes do Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio e a Assessoria Fiscal da Casa. Denise Pires de Carvalho, da UFRJ, vai participar pela internet de Portugal. Ela anunciou no mês passado que a universidade teria que interromper as atividades por causa do contingenciamento de verbas da educação promovido pelo governo federal.

O economista Mauro Osório, um dos participantes, alerta para o risco que corre a produção científica do país.

"Muitas pesquisas terão que ser interrompidas caso as instituições não tenham como pagar despesas como luz, água e segurança", diz ele, lembrando que, desde 2015, esse orçamento sofreu um corte de cerca de 50%.



