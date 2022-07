Reprodução Aline Macedo

O Movimento Unidos dos Camelôs (Muca) ocupou um imóvel abandonado localizado no Centro do Rio para transformá-lo em espaço de forte função social para a categoria. O terreno, que pertence à Prefeitura, estava há muitos anos vazio e sem utilização.

O local abrigará o Centro de Referência dos Camelôs, que pretende receber os trabalhadores para reuniões, prestar assistência jurídica e social, oferecer cursos de formação e organizar a parte administrativa do Muca.

“A ocupação é uma ideia antiga. Agora vamos dar continuidade a esse projeto que ajudará a nossa categoria tão preterida e marginalizada pelo poder público. Onde eles não agem, o Muca agirá”, explica Maria dos Camelôs, coordenadora geral do movimento.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.