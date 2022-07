Reprodução Aline Macedo

A Câmara Municipal de São Gonçalo depositou a primeira parcela do décimo terceiro salário aos seus servidores nesta quinta-feira (07). Por lei, as empresas e órgãos públicos têm até dezembro para efetuar o pagamento. Mas o adiantamento além de desafogar a folha do final do ano, ajuda no orçamento dos colaboradores e ajuda a movimentar a economia.

A previsão é que a segunda parcela do décimo terceiro seja paga em dezembro, antes do Natal. E vale ressaltar: nomeados, contratados e efetivos recebem ao mesmo tempo!

