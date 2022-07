Reprodução Aline Macedo

A redução no ICMS que recai sobre os combustíveis já começou a trazer alívio para os bolsos fluminenses, mas o deputado Júlio Lopes (PP) cobra da Casa Civil tome outra medida para ajudar os consumidores a economizar mais. Ele pediu ao colega de partido Ciro Nogueira que a pasta viabilize o Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Instantâneo de Revenda de Combustíveis Automotivos aos consumidores.

A solicitação também foi entregue ao diretor geral da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), Rodolfo Henrique de Sabóia, pedindo que a agência realize o monitoramento diário e disponibilize no site a relação dos postos com os preços mais baratos e especifique se a qualidade dos combustíveis de cada posto estão dentro das normas especificadas pela agência.

“É perfeitamente possível para a ANP fazer o controle e disponibilizar em sua página esses endereços, para que os consumidores possam abastecer com um combustível mais em conta e de qualidade. A legislação já existe, basta apenas que a ANP forneça esses endereços”, completou o deputado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.