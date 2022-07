Aline Macedo Aline Macedo

Surtiu efeito a reclamação de William Siri (PSOL) à Câmara do Rio sobre o vídeo exibido durante o hino do município. A Casa passou a reexibir uma versão antiga do clipe com as preciosidades da "Cidade Maravilhosa", já que a mais recente não tinha imagens da Zona Oeste para além da Barra e seu entorno.

A solução foi providencial: na quinta-feira, artistas e produtores culturais da AP5 foram homenageados. Galerias e plenário vibraram a cada cena de Bangu, Realengo e Campo Grande. Uma nova montagem está no forno.

