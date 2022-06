Aline Macedo Aline Macedo

O clima em Bangu anda quente. E não só pela geografia do bairro. É que o ex-gerente executivo local Alexandre Oliveira — pré-candidatíssimo a deputado federal — anda circulando com carro de som e equipe para anunciar benfeitorias. Mas não faltam políticos com atuação local, e a turma reclama que várias das realizações se devem a eles, e não ao aspira. Entre a turma irritada com o rapaz estão os deputados Thiago Pampolha e Jorge Felippe Neto, além dos vereadores Jorge Felipe, Marcio Santos e do secretário Renato Moura.