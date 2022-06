Reprodução Aline Macedo

O Instituto Federal Fluminense (IFF) receberá R$1,4 milhão para a construção de um espaço exclusivo destinado ao curso de Licenciatura em Música. Em uma visita ao local, no último fim de semana, a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) anunciou que vai destinar o dindim por meio de uma emenda parlamentar ao orçamento de 2023 — que será feito este ano.

"Essa expansão vai ser muito importante para estruturar o curso e dar suporte para os nossos professores e alunos. É um sonho antigo que agora pode virar realidade”, reiterou o reitor do IFF, Jefferson Azevedo.

A parlamentar também destinou aporte para as obras de ampliação da Casa do Estudante, alojamento estudantil que abriga cerca de 100 alunos da instituição. "A educação sofreu muitos cortes de verbas e investir e resistir contra esses desmontes é fundamental para os estudantes permanecerem nas faculdades, com conforto e boas condições para estudar", completou Jandira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.