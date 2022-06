Reprodução Aline Macedo

Atenta ao fluxo do SIG, sistema das movimentações financeiras da prefeitura, Teresa Bergher (Cidadania) está preocupada com os (baixos) investimentos na cidade. Embora o orçamento deste ano dedique 6% das receitas de R$ 39,9 bilhões a ações como aquisição de equipamentos e mobiliário para a rede de saúde, só R$ 336,9 milhões haviam sido liquidados até maio. Isso porque os investimentos receberam um acréscimo de 76%, chegando a R$ 4,2 bilhões, distribuídos em 256 ações. Só que, dessas, apenas 49 conseguiram efetivar gastos. Uma delas foi a de construção, ampliação e reforma de policlínicas (1883) — apesar da perda de R$ 36 milhões em remanejamentos. Também foram executados serviços importantes como de estabilização geotécnica (3539) e de implantação do BRT na Avenida Brasil (1753). Por outro lado, o programa Asfalto Liso (1774), que aquece corações em ano eleitoral, recebeu um adendo de R$ 97 milhões.

Reflorestamento como prevenção de tragédias

O deputado Christino Áureo (PP) já apresentou um requerimento de urgência para tentar apressar a tramitação de seu PL 4.386/2020, que cria o Programa Ambiental de Proteção de Encostas e Revitalização de Bacias Hidrográficas em Áreas Urbanas. A ideia é aumentar a proteção contra tragédias como as de Petrópolis e do Norte e Noroeste Fluminenses por meio do reflorestamento, com o uso sustentável de recursos naturais. "As questões relativas à preservação ambiental, há muito, deixaram de ser uma agenda segmentada", diz.

Picadinho

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o mandato de Mônica Francisco promove, amanhã, às 10h, na Alerj, um debate sobre racismo ambiental e justiça climática.

A Casa São Luiz, residencial para idosos mais antigo do Brasil, arrecada agasalhos do dia 6 ao 19, no próprio local e no Cadeg.

Com direção e piano de Tomás Improta, o CCJF recebe o show "Dolores: por causa de você" na terça-feira, às 19h.

Os advogados criminalistas Jaime Fusco e Edson Ribeiro realizarão uma live sobre os perigos da advocacia criminal na quarta-feira (9), às 18h, no Instagram @jaime_fusco.



