O projeto Na Régua, da Secretaria estadual de Infraestrutura vai entregar 110 filtros de barro neste sábado (14) a famílias em vulnerabilidade social no Jacarezinho. Além de dar acesso a água potável, a iniciativa vai realizar uma palestra sobre saúde bucal.

O brasileiríssimo processo de filtragem é a maneira mais eficaz de tornar a água segura para o consumo, segundo especialistas. E com a vantagem de, além de reduzir metais e parasitas, ainda deixar o líquido mais fresco.

O acesso à água filtrada, especialmente em famílias com crianças de até 5 anos, é um dos elementos utilizados para o cálculo da vulnerabilidade da família do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

