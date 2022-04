Dilvulgação Aline Macedo

Embora a Comissão de Constituição e Justiça seja a mais prestigiada — e mais importante — de um parlamento, na Assembleia Legislativa, alguns de seus integrantes parecem não dar tanta importância ao colegiado. Afinal, dois meses depois do início dos trabalhos, há quem nunca tenha dado as caras em qualquer uma das reuniões, de acordo com as atas disponíveis no site. É o caso do próprio vice-presidente, Marcos Muller (União), enquanto outros titulares apareceram somente uma vez. Mas as faltas podem cobrar seu preço a partir da semana que vem, quando todo o expediente da Alerj volta a ser presencial. Ontem, na última reunião em formato híbrido, Márcio Pacheco (PSC), Luiz Paulo (PSD), Carlos Minc (PSB), Rodrigo Amorim (PTB), Waldeck Carneiro (PSB) e Mônica Francisco (PSOL) bateram o martelo: nada de participação online. E Pacheco vai oficiar a todos, lembrando que, segundo o regimento quem se ausentar três vezes seguidas pode perder o cargo.

A reputação da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), no site Reclame Aqui, saltou de "Não recomendada" para "Ótima". A carinha feliz é resultado de uma mudança no trabalho da Ouvidoria do órgão que, de janeiro a março deste ano, atendeu 25.502 demandas (por telefone, pelo Fala.Br e pelo e-SIC). A ouvidora Wania Torres implementou várias mudanças, como o monitoramento diário das demandas, a observação de prazos e mais interação entre as áreas.



Uso do solo em debate

Hoje será a primeira audiência da comissão do Plano Diretor sobre quais áreas da cidade são residenciais, comerciais e quais são mistas. A Lei de Uso e Ocupação do Solo em vigor é de 1976, e vem recebendo emendas desde então.

Tijolo e cimento no Chapéu Mangueira

O Morar Carioca, da prefeitura, vai construir 52 unidades habitacionais no Chapéu Mangueira. Também estão previstas a reforma da quadra da comunidade e das instalações onde funcionam a ONG Cozinha Solidária.

Picadinho

Começam amanhã as oficinas gratuitas com o percussionista senegalês Pape Babou, passando por bibliotecas e lonas culturais do Rio.

Leia Também

Hoje estreia o documentário "Quando ousamos existir" sobre o movimento LGBTQIA , às 18h,na Biblioteca Parque.

Amanhã, Dia Mundial da Dança, o West Shopping promove uma mostra gratuita da arte, a partir das 18h.

Hoje começa o ciclo de exposições para 2022 do Parque Lage, com as individuais "Vírus", de fotografias de Antoine d'Agata, nas Cavalariças, e "Bando", de Carmela Gross, na Capelinha.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.