Aline Macedo

A prioridade número 1 da família Bolsonaro no Rio tem nome e sobrenome: Daniel Silveira. O deputado que se elegeu ao exibir sorridente a placa quebrada em homenagem a Marielle Franco e que, na semana passada, foi condenado por 10 votos a 1 no Supremo Tribunal Federal por incitar atos contra a democracia, é visto como um grande trunfo no polarizado jogo eleitoral deste ano. Afinal, com o resultado no STF, seguido pela polêmica gerada pelo indulto da graça — e pelas discussões sobre o alcance do perdão presidencial —, o assunto ainda domina as manchetes. O foco é viabilizar a candidatura do petropolitano ao Senado. Em uma frente de batalha, já se fermenta no Congresso uma proposta para anistiar a inelegibilidade — e, de quebra, livrar a cara de outros parlamentares na corda bamba. A outra é com Romário, líder nas pesquisas e a quem o posto de candidato governista foi prometido. A ideia é pedir ao Baixinho para "fazer um gesto" — e sair a federal.

Encontros e desencontros no Espaço Candonga

Como a maldade não tira folga — muito menos no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial —, um observador atento reparou que Renan Ferreirinha deixou o disputado Espaço Candonga, no segundo recuo da bateria, bem na hora em que Cláudio Castro chegou. Como relator da comissão especial da Covid, Ferreirinha não poupou o então vice-governador. O deputado diz não ter reparado no chefe do Guanabara — que, em compensação, foi não só visto, como abraçado pelo ex-secretário municipal Pedro Paulo.

Um a menos na nominata do PDT

Filho do presidente nacional do PDT, Leo Lupi desistiu de se lançar candidato este ano e vai focar na campanha de Ciro Gomes. A avaliação é que ele disputaria um eleitorado muito parecido com o de David Miranda.

Picadinho

Amanhã, o MIS reúne um time de peso para falar sobre os 100 anos do Rádio no Brasil: Ricardo Cravo Albin, Osmar Frazão, Roberto Salvador e Rodrigo Faour.

O Persia Interiores, de Anna Persia, está entre os escritórios escolhidos para o Archaton Região Sudeste.

O lançamento do livro de Leonardo Rodrigues "A onda", com bastidores das eleições de 2018, será lançado em 17 de maio.

Amanhã, às 19h, a Livraria Travessa do Shopping Leblon recebe o lançamento do livro "O Caleidoscópio: uma educação libertadora para nossos filhos", da educadora Carla Maia.

