Divulgação Aline Macedo

A segunda-feira era dia de homenagens aos oficiais do Exército na Assembleia Legislativa, mas quem ganhou afagos foi o presidente da Casa, André Ceciliano (PT). Até mesmo o vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Otoni de Paula, derramou elogios — com um toque de ironia, claro: "Digo que o André é o meu petista preferido. Do resto eu não gosto não".

