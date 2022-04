Aline Macedo Aline Macedo

Com a circulação do coronavírus em baixa, a Assembleia Legislativa do Rio resolveu retomar o "velho" normal: a partir de maio, as sessões na Carioca serão exclusivamente presenciais. Desde que a Covid-19 deu sinais de arrefecimento, muitos deputados já tinham passado a participar das sessões do próprio plenário.



O fim do modelo híbrido vale também para as sessões das comissões da Casa, inclusive para audiências públicas. A única ressalva é para casos em que houver uma deliberação do colegiado para que o evento seja no formato semipresencial.

A Câmara também marcou para o próximo mês o retorno ao plenário. Porém, entre os vereadores, ficou garantida a participação online para quem tem comorbidades ou mais de 60 anos.

