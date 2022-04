Aline Macedo Aline Macedo

Se a comissão formada no ano passado para revisar o Regimento Interno da Câmara do Rio praticamente não andou, neste ano, a conversa é outra. Vez sim e outra também o assunto volta ao colégio de líderes — afinal, ao longo do tempo, as regras de funcionamento da Casa foram se transformando em uma colcha de retalhos entre emendas e precedentes regimentais diversos que complicam o entendimento. Para agilizar, o grupo presidido por Eliseu Kessler (PSD) — que conta ainda com Dr. Gilberto (PTB) na relatoria, além de Zico (Republicanos), Eliel do Carmo (DC), João Mendes de Jesus (Republicanos) e Paulo Pinheiro (PSOL) — pretende criar um sistema para que vereadores enviem sugestões de mudanças. Elas serão reunidas até o fim do semestre, e formatadas em uma proposta final ainda em setembro. No radar, estão questões como a ampliação dos integrantes das comissões e simplificação dos procedimentos. Sem falar na proibição de lucrar com vídeos na internet, depois que a Emenda à Lei Orgânica passar a valer.

Tratamento contra sono na Uerj

Depois de trabalhar para dar visibilidade a doenças raras, o deputado Bruno Dauaire (UB) tem sido procurado até mesmo por pessoas de outros estados em busca de ajuda para consultas e diagnósticos de seus casos. Para as suspeitas de narcolepsia, Dauaire tem indicado o Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), que inaugurou recentemente um ambulatório pioneiro para tratamento do distúrbio que provoca sonolência excessiva durante o dia.

O prefeito de Meriti, Dr. João (PL), mal teve tempo de comemorar a trégua com a Câmara, e já tem nova pedra no caminho: na terça, o ex-prefeito Sandro Matos lança a pré-campanha com pompa no Clube Apolo de Coelho da Rocha.

Picadinho

Na terça, às 9h, a Ceasa/RJ, com a Secretaria de Saúde do Rio, vai aplicar doses de reforço contra a Covid-19 em pessoas entre 18 e 59 anos.

Tendo como pilar o incentivo à contratação de profissionais negros, a Rizi Dental Center, chega do subúrbio à Zona Sul.

Na contagem regressiva para o Carnabril, a Arena Carioca Fernando Torres recebe "O samba pede passagem" no dia 19.

Hoje, tem batalha carnavalesca na Feira das Yabás: a Roda de Marquinhos de Oswaldo recebe o Cordão do Boitatá para uma grande festa.

