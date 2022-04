Aline Macedo Clínica conveniada ao Detran quebra regras e recusa pagamento em pix

Ao preparar a renovação da carteira de habilitação, um amigo da coluna foi informado pela clínica conveniada com o Detran que a taxa de R$ 95 só poderia ser paga em dinheiro. Ao lembrar o atendente de que há uma lei garantindo a transação por pix, o motorista ouviu que a clínica… não tem conta em banco (!). Segundo o Detran, a prática é irregular.

O órgão diz estar fiscalizando os estabelecimentos, que podem ser descredenciados se descumprirem a Portaria 6181. As denúncias podem ser encaminhadas à Ouvidoria, pelo site.



