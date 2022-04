Aline Macedo PL passa a tropa em revista para discurso estar afinado com Bolsonaro

Presidente estadual do PL, Altineu Côrtes está em alta conta com a grande estrela do partido. Para quem quisesse ouvir, Jair Bolsonaro elogiou o deputado federal por estar com o discurso afinadinho com o seu — e ainda compartilhou, de seu telefone particular, um vídeo de uma entrevista do fluminense à imprensa. Os gestos não são à toa. Em vez de cocar, o cacique local tem usado um quepe, passando a tropa em revista para garantir que todos os aspiras estejam em linha: na legenda, a chapa é única. A pré-campanha presidencial, aliás, executou com louvor um evento-teste no estado. Tida como um grande ativo eleitoral da família, a primeira-dama foi a estrela da inauguração de uma clínica-escola para autistas em Tanguá. Michelle Bolsonaro vinha economizando a presença em eventos, mas ela sabe que pode ajudar — e muito — o marido em sua busca pela reeleição. Com o sucesso da última terça, não será de espantar se sua agenda ficar cada vez mais intensa.

Pelas vítimas das chuvas



A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito convoca evangélicos de Petrópolis para um ato memorial, na Sexta-feira da Paixão, às vítimas das chuvas. O vereador mais votado do PSOL, Yuri Almeida, confirmou presença.

Picadinho

Sábado, às 19h, o Shopping Jardim Guadalupe recebe no "Música na Praça", para um show gratuito, a grávida que viralizou ao cantar um hit de Anitta - a cantora Alice K.

Hoje, a partir das 7h45, o Hospital Icaraí faz sessão a colaboradores, médicos e convidados sobre Cuidados Paliativos.

Hoje, às 19h, no Américas Shopping, o cantor Thiago Millores interpreta os sucessos de Michael Jackson. A entrada é gratuita.

Amanhã, às 11h30, a poeta e jornalista Alice Monteiro participa do programa Panorama, de Marcio Thadeu, pela rádio Mundial Light FM.

