Divulgação Aline Macedo

A concessionária de energia elétrica Enel terá 24 horas para restabelecer os serviços em Angra dos Reis, na Costa Verde — caso contrário, a multa diária será pesada: R$ 1 milhão.

O juiz Ivan Pereira Mirancos Júnior, da 2ª Vara Cível, concedeu a liminar pedida pela prefeitura. De acordo com a decisão, a falta de luz 48 horas após as fortes chuvas dos dias 20 e 21 "revela-se em um primeiro momento como defeito na prestação do serviço, com prejuízo à população".

