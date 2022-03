Aline Macedo Aline Macedo

A UFRJ pode receber R$ 30 milhões da Alerj para investir no desenvolvimento de pesquisas sobre a produção de fertilizantes no Parque Tecnológico da universidade. Os recursos viriam da economia do orçamento da Assembleia. O anúncio foi dado pelo presidente da Casa, André Ceciliano (PT), e ocorreu nesta quarta-feira (23), em um painel on-line, realizado pelo Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, sobre o papel do estado na retomada da indústria de fertilizantes.

A intenção de Ceciliano é apresentar aos colegas, já na próxima terça-feira (29), um projeto para criar o Plano Estadual de Fertilizantes, de forma a diminuir a dependência dos insumos importados.

Para dar lugar ao centro de pesquisa, um prédio desativado do Parque Tecnológico da UFRJ deve ser reformado.



