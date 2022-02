Divulgação Cratera do Metrô de SP reacende temor em moradores da Gávea

A cratera aberta por um rompimento da obra do Metrô de São Paulo, ontem, apavorou moradores da Gávea — afinal, o bairro convive há anos com o risco de um desastre semelhante.

Atento ao ano eleitoral, Carlos Affonso Ribeiro, presidente da Associação de Moradores da Rua Embaixador Carlos Taylor, começou a organizar uma nova coleta de assinaturas para pressionar por uma solução.

A turma também procurou o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Linha 4 da Câmara do Rio, Carlo Caiado. Embora a Casa tenha alcance limitado, o vereador tem um bom trânsito com o Cláudio Castro e promete não deixar o assunto cair no esquecimento.

Além do impasse jurídico — com a constatação de superfaturamento —, a operação da Estação Gávea é considerada deficitária. A alternativa mais em voga é reforçar a estrutura, garantindo a segurança do local — e deixar a finalização para um momento em que a capacidade de passageiros justifique o custo da obra.

Batalha pelo cartão postal

O Governo do Rio deu mais um passo para recuperar o terreno da Lagoa onde atualmente funciona o complexo Lagoon: a concessionária Glem Participações Imobiliárias foi tacitamente citada para desocupar o imóvel.

Subprefeitura da Zona Sul sob a batuta de Paes

Ligada ao secretário de Fazenda Pedro Paulo, Ana Ribeiro deixa o comando da Subprefeitura da Zona Sul para assumir a Coordenação de Eventos da prefeitura — que estava acéfala desde a saída de Antonia Leite Barbosa. Agora a área com o IPTU mais caro da cidade está sob ingerência direta de Eduardo Paes: Flávio Valle vem do Gabinete do Prefeito é é uma escolha pessoal do alcaide.

Leia Também





Picadinho

Hoje, das 10h às 15h, tem campanha de doação de sangue no Shopping Jardim Guadalupe, em parceria com o Hemorio.

Pesquisadora da UFRJ apoiada pela Faperj, Alessandra Filardy, venceu prêmio da Revista Nature por destaque na orientação a jovens pesquisadores.

Hoje, Dia de Iemanjá, o músico Victor Biglione e o artista plástico Sergil Sias se apresentam, às 18h, no Shopping Cassino Atlântico, em Copacabana.

A Procuradoria do Município do Rio encerra hoje o prazo para inscrição no processo seletivo de Estágio Forense. O procedimento é feito pelo e-mail [email protected]