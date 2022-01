Divulgação Grupo vai avaliar gratificações a profissionais da Educação municipal

O vereador Célio Lupparelli (DEM) está todo pimpão. O secretário de Educação, Renan Ferreirinha, sinalizou positivamente à sua proposta de rever o plano de cargos e salários dos profissionais da pasta.

Por enquanto, a promessa concreta é a de criar um grupo de trabalho para rever o bônus concedido a quem trabalha nas escolas de difícil acesso — ou seja, em morros e ladeiras íngremes, ou com baixa oferta de transporte.

Um novo levantamento é necessário, já que, recentemente, várias linhas de ônibus foram descontinuadas. O principal objetivo de Lupparelli, no entanto, é viabilizar a criação da gratificação de Difícil Lotação — para estimular educadores com atuação em áreas conflagradas. Atualmente, eles contam apenas com a dupla regência.

"A gratificação em lei daria mais estabilidade aos profissionais", destaca o parlamentar. Essa mudança, no entanto, ainda precisa ser estudada mais a fundo, com uma estimativa do impacto orçamentário.

Brizolândia e Brizolula

Brizolistas que se reuniam na Cinelândia nos anos 1980 para discutir pautas do velho caudilho estão querendo recriar a Brizolândia — agora como Brizolula. Mas os encontros só voltam ao local quando a Covid-19 permitir.

Agenda para o retorno

O vereador Paulo Pinheiro (PSOL) já pensa na primeira audiência pública do ano: tratar da falta de profissionais nas maternidades da cidade. O presidente da Comissão de Saúde quer cobrar explicações da secretaria municipal.

Picadinho

A primeira bailarina do Theatro Municipal, Nora Esteves, apresenta palestra gratuita, na quinta-feira (27), às 18h, no anexo do teatro. Será por ordem de chegada.

Amanhã, às 18h30, é a estreia brasileira do documentário "A arte da memória", com exibição gratuita no MAC, em Niterói.

Sexta (28), às 19h, Dani Coimbra apresenta o show "Nas nuvens", no Sobrado da Cidade, no corredor cultural do Centro.

A "Constituição", "150 termos para entender política" e "A democracia coroada" estão entre os livros mais vendidos pela editora Edições Câmara, em 2021.