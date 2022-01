Reprodução Líder comunitário do Alemão e vereador trocam farpas nas redes

O ano eleitoral já dá o tom no Complexo do Alemão. Ontem, o presidente da Associação de Moradores de Nova Brasília, Marquinhos Pepé, foi às redes pedir apoio de outros líderes para baixar a bola do vereador Luciano Medeiros (PL) — com reduto na região.

Pepé acusa o parlamentar de querer se colocar como o único elo entre as comunidades e o poder público, dizendo por aí "que as secretarias do município não podem nos atender (às associações) e só a ele (Medeiros)".

O suplente de Júnior da Lucinha não ficou quieto: além de um longo comentário em resposta, no qual afirma estar trabalhando para cumprir suas promessas de campanha, ele postou fotos das indicações legislativas em que pede obras de infraestrutura no complexo.

À coluna, Medeiros atribuiu o ataque à sua pré-candidatura a deputado estadual. Esta não é a primeira disputa do vereador por espaço no Alemão: ele já trocou farpas com Vitor Hugo (MDB) pelos louros do Luz Maravilha.

O sumiço da restinga

O deputado Carlos Minc cobrou explicações à Prefeitura de Rio das Ostras e ao Inea sobre a retirada total da restinga, protegida por lei, das praias da Costa Azul e Tartaruga. A licença do órgão ambiental só permitia poda controlada.

Sinal verde para GT do aeroporto

Saiu ontem a portaria do Ministério da Infraestrutura criando um grupo de trabalho para avaliar o modelo de concessão do Santos Dumont — promessa feita na reunião com o governador Cláudio Castro e o senador Carlos Portinho.

Picadinho

No dia do padroeiro do Rio, o projeto Vozes do Samba faz sua primeira roda de samba de pré-carnaval na Lapa, a partir de 18h, no Agito Carioca.

ENS oferece o curso gratuito "LinkedIn Estratégico", dividido em três módulos, com aulas ministradas pela professora Marina Chaves.

A individual com curadoria de Claudia Saldanha na Galeria Patrícia Costa, em Copacabana, foi prorrogada até o dia 29.

O espetáculo “Ana e a tal felicidade", com dramaturgia de Renata Mizrahi, cumpre temporada online. As apresentações ficam disponíveis na plataforma Palco Web até o dia 30.