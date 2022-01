Divulgação Sobe o tom da disputa para mudar termos da concessão do Santos Dumont

O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), voltou das férias mais sorridente do que o normal. E não foi por causa dos dias de descanso no Nordeste. Ele desembarcou no Rio no mesmo dia em que o Tribunal de Contas da União encaminhou questionamentos ao Ministério de Infraestrutura sobre o edital de concessão do Santos Dumont — graças a uma representação da Alerj.

Na véspera, a Casa tinha feito mais uma ofensiva contra o leilão, ao publicar um decreto legislativo cassando a licença prévia que permite ao futuro concessionário ampliar o aeroporto do Centro do Rio. Como de bobo Ceciliano não tem nada, a norma só entrou em vigor dias depois de Cláudio Castro (PL) se manifestar publicamente contra o modelo escolhido pela União.

O governador, que vinha tentando evitar o confronto, ameaçou judicializar a questão se necessário. Para muitos, como Eduardo Paes (PSD), Carlos Portinho (PL), Firjan e Fecomércio, as regras de Brasília podem inviabilizar o Galeão.

"Senado Notícias" teve 5.773 downloads em 2021

O aplicativo Senado Notícias teve 5.773 downloads em 2021, quando foi lançado – mas representa menos de 0,5% da audiência da TV, Rádio e Agência Senado (principais fontes de informação, junto às redes).

De janeiro a setembro, a TV Agência teve 8,5 mil downloads – mais que o dobro de 2020 inteiro. A CPI da Pandemia bombou a TV Senado, com retransmissões do conteúdo por emissoras – a maior audiência foi na oitiva de Luciano Hang (1,5 mi acessos).

Câmara sobre duas rodas

O vereador Pedro Duarte lançou a ideia e Rafael Aloisio Freitas, primeiro-secretário da Câmara, comprou: a dupla quer estimular o transporte limpo, e já estuda a viabilidade de instalar um bicicletário na Cinelândia.

Leia Também

Adequação na rede de saúde

Os hospitais, clínicas e postos de saúde no município terão que disponibilizar macas e cadeiras de rodas dimensionadas para obesos. A Lei 7.226/2022 é de vários vereadores, incluindo João Ricardo e Carlo Caiado.





Picadinho

O Favelivro inaugura, hoje, 14h, uma biblioteca no Instituto Verde Criando Vidas, no Engenho da Rainha, Zona Norte. Será apadrinhada pela bailarina Ana Botafogo.

A edição de janeiro da Revista Justiça & Cidadania já está disponível, gratuitamente, no site www.editorajc.com.br.

O artista italiano Renzo Eusebi abre exposição itinerante 'Referências Abstratas' no dia 22, no Espaço Cultural Correios Niterói.

O Estúdio B inicia hoje, às 19h, uma nova rodada de entrevistas ao vivo. Os primeiros convidados são os prefeitos Jorge Miranda (Mesquita) e Renato Cozzolino (Magé).