Divulgação Delegacia da Mulher em petição de miséria

Os vereadores Rocal (PSD) e William Siri (PSOL), integrantes da comissão criada para pressionar o governo pela retomada das atividades da Deam de Campo Grande, estiveram na antiga sede. A foto mostra o estado do local, que, se estivesse funcionando, poderia ter acolhido a vítima de estupro em Bangu, no último dia 20. Já há um pedido de audiência com Cláudio Castro (PL).

Segundo a Secretaria de Infraestrutura, "o projeto é prioridade e está em fase de elaboração na Emop, atendendo pleito da população e da Polícia Civil".

Veja, abaixo, o antes e o depois da fachada da Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande. A primeira imagem é de setembro de 2015, ano em que o local foi fechado pelo estado, sob justificativa da realização de obras, conforme a placa.

Na outra foto, de outubro deste ano, a própria placa, quase despencando, mostra perfeitamente a situação de abandono. As imagens são reproduções de tela do Google Maps, onde é possível observar a progressão do descaso nesses seis anos de espera.