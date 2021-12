Reprodução/redes sociais Partido Trabalhista Cristão

Enquanto alguns partidos pequenos partiram para fusões e federações como uma forma de sobreviver à peneira cada vez mais fina da política, o PTC quer aumentar de tamanho atraindo para os seus quadros um trio parada dura do bolsonarismo: o deputado estadual Filippe Poubel (PSL), seu irmão Glauber — vereador de São Gonçalo pelo PSD — e o vereador carioca Gabriel Monteiro (PSD).

Primeiro da turma a ter a foto estampada nas urnas eletrônicas, quando integrou a Câmara de Maricá, Filippe tem planos de trocar a Alerj por um mandato de quatro anos em Brasília, e recebeu a proposta de assumir a presidência estadual da legenda — que, atualmente, não tem um só representante no Congresso Nacional.

O ex-PM, no entanto, diz que só tomará uma decisão depois de receber o aval do senador Flávio Bolsonaro (PL). O polêmico trio tem fama na internet por seus vídeos de inspeções em equipamentos públicos, mas a maior estrela é Gabriel Monteiro: ele soma 5,5 milhões de seguidores no YouTube.

Entregou comida e furtou uma encomenda

Ao encomendar uma refeição pelo popular aplicativo iFood, um amigo da coluna não reparou que, em vez da menina cadastrada, quem fez a entrega foi um homem. E, detalhe: depois de deixar a comida, o rapaz aproveitou que estava sozinho na portaria... e vasculhou as encomendas deixadas na portaria, e levou um pote de suplemento alimentar de outro apartamento. O furto foi registrado na 12ª DP. O iFood investiga o caso e repudia desvios de conduta de qualquer usuário cadastrado e o uso indevido da plataforma.

Menos 60% para o ambiente em Búzios

Contrariando as recomendações do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a Câmara de Búzios aprovou uma emenda à Lei Orgânica reduzindo em 60% os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

De 5% das receitas de royalties, apenas 2% serão direcionados para financiar saneamento, reciclagem e compra de materiais como veículos e embarcações para fiscalizar o município, entre outras ações. Isso porque o fundo só passou a valer de verdade no ano passado, depois de um acordo com o Ministério Público.

Neymar à frente de Bolt

O leilão virtual com itens de atletas renomados promovido pelo RioSolidario arrecadou cerca de R$ 55 mil. A sapatilha do velocista Usain Bolt foi adquirida por R$ 5.800. O item mais caro, porém, foi a chuteira do Neymar, arrematada por R$ 15 mil.

Leia Também

Piscinão sustentável

A siderúrgica Ternium, localizada no bairro de Santa Cruz, vai investir R$ 110 milhões na construção de um "piscinão" para poder reaproveitar 100% da água das chuvas até 2023 — e, com isso, economizar os preciosos recursos hídricos.





Picadinho

Os projetos socioculturais, idealizados pela Fiocruz e aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura, já podem receber doações por meio do IR que Transforma.

“Rolê - Histórias dos Rolezinhos", de Vladimir Seixas, concorre a Melhor Documentário no Festival do Rio. A exibição é hoje, às 18h, no Cinépolis Lagoon.

A Orquestra Sinfônica de São Paulo se apresenta hoje, às 17h, na Cidade das Artes. O governador João Doria é esperado; Eduardo Paes confirmou presença.

Amanhã é a última festa de Natal da ONG Favela Mundo, que já esteve na Cidade de Deus e no Caju, levando Papais Noéis negros. O bom velhinho afro estará no Jacarezinho.