A busca por participantes para estudos de medicamentos contra a Covid-19 produzidos pelas empresas biofarmacêuticas americanas Pfizer e Clene Nanomedicine tem uma boa e uma má notícia aos fluminenses. Como os números da doença estão em baixa (viva!), o pessoal está tendo dificuldade para encontrar possíveis voluntários para testar os antivirais. Por outro lado, ao acompanhar os indicadores de vacinação fornecidos pelo Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e o vacinômetro do Governo do Rio, o médico Luís Russo, do Instituto Brasil de Pesquisa Clínica (IBPClin), responsável pelo estudo no Rio, viu que há municípios deixando — muito — a desejar. Em Paraty, menos de um quarto da população alvo já está totalmente imunizada. Quem também está na vanguarda do atraso são os municípios de Paraíba do Sul (31%), Barra Mansa (34%), São João de Meriti (35%), Duas Barras (38%), Paracambi (39%) e Belford Roxo (42%).

Um pote de mágoas no meio do caminho do PL

Tem figurões do futuro União Brasil — fusão de PSL e DEM — arrancando os cabelospor causada recente decisão de Luciano Bivar de lançar o próprio nome à Presidência da República. O movimento é visto como uma jogada para fortalecer uma possível vice, mas o medo é que a motivação do pernambucano seja o rancor pessoal com Jair Bolsonaro. E que isso acabe inviabilizando as parcerias locais do União com o PL, futura casa do clã presidencial. O Palácio Guanabara é um que pode sair chamuscado no fogo cruzado.

Marcelo Freixo leva a caravana a ninho do PDT

Leia Também

A caravana de Marcelo Freixo (PSB) pelo interior desembarcou no ninho do PDT na Região dos Lagos. O aspira foi ciceroneado em Cabo Frio pelo ex-colega de Alerj Janio Mendes, e depois aproveitou para estreitar as relações com o prefeito José Bonifácio. Os pedetistas garantem que não há ciúme por parte de Rodrigo Neves, que também estuda uma candidatura ao Guanabara.

Museu da Umbanda em desvantagem

O relator da CPI da Intolerância Religiosa, Átila Nunes (MDB), encaminhou uma denúncia ao Ministério Público por preconceito religioso e improbidade contra o prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas (PL). O problema é que o capitão disponibilizou R$ 1 milhão para implantar o Museu Gospel e o Museu Cristão na cidade — enquanto o de Umbanda vai receber só R$ 10 mil. "Dar à religião afro-brasileira somente 1% das verbas destinadas às demais é um deboche".

Ceasa contra a influenza

Nesta segunda-feira (29), das 9h às 14h, o mercado de Irajá vai ter seu momento saúde. Em parceria com a Ceasa, a Prefeitura do Rio vai usar o local como posto de vacinação contra a gripe. A expectativa é imunizar mil pessoas.



Perdendo a linha perto do mercado

A Operação Lei Seca está fazendo blitzes para fiscalizar o trânsito e reprimir roubos de carga nos arredores do Mercado São Sebastião, que deve ser revitalizado. Dos 468 motoristas abordados, 27 estavam embriagados.

Picadinho

A ONG Rio de Paz está arrecadando livros infantojuvenis até o dia 2. Para colaborar, basta mandar mensagem para o Instagram @espacoliterarioriodepaz.

Amanhã, o espetáculo "Bem no Meio", de Karen Acioly, promove bate-papo gratuito sobre o filósofo Gaston Bachelard.

O presidente da Caarj, Ricardo Menezes, fechou uma parceria com o Olaria A.C para garantir aos advogados acesso a esportes.

Até amanhã, a ONG Cinema Nosso debate o futuro da educação brasileira, faz maratona de programação e premia crianças e adolescentes. No dia 30, haverá campanha de doação.