Foi com emoção, mas Eduardo Paes (PSD) conseguiu aprovar a Lei Orçamentária Anual na Câmara sem precisar repor as perdas inflacionárias nos salários dos servidores municipais. A vitória final, no entanto, veio com desgaste — especialmente para o ultragovernista e integrante da Comissão de Orçamento Márcio Ribeiro (Avante), que papou mosca e aprovou a emenda do reajuste no colegiado.

Para contornar o problema, um novo parecer foi publicado no Diário Oficial, com seu voto contrário. Lindbergh Farias (PT), que tinha assistido à reunião, acusou a manobra e convocou um protesto do funcionalismo. Com a temperatura lá em cima, a solução foi agrupar os vereadores a portas fechadas, e assistir à transmissão antiga, com o procurador da Casa fazendo as vezes de VAR.

O veredito: o parecer de Ribeiro tinha sido favorável. Coube então aos governistas botar a cara a tapa e derrubar a emenda no voto. A noite mostrou que Paes pode contar com cerca de 30 aliados fiéis.

Omar Aziz na Alerj

No dia 13 de dezembro, o senador Omar Aziz vai participar (remotamente) de uma audiência pública da Comissão de Saúde da Alerj para apresentar tudo que foi apurado sobre a saúde do estado na CPI da Pandemia do Senado.

Leitores e ouvintes do futuro

Depois que a bailarina Ana Botafogo leu "Lago dos cisnes" para um grupo de crianças na Bienal do Livro Rio, agora é a vez da Orquestra Petrobras Sinfônica se apresentar aos pequenos leitores. Será no domingo, às 15h.

Picadinho

Hoje, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC) homenageia o vereador Rafael Aloisio Freitas por ações de crescimento do setor de eventos.

Amanhã, 9h, o Reserva Caiçara convida a comunidade a participar da ação de plantio e mutirão do Parque de Marapendi.4Amanhã, alunos do Instituto Reação (Rocinha) conversam em inglês com o judoca sérvio Aleksandar Kukolj.

Escrito por João Pimentel e Zé McGill, "Mordaça — histórias de música e censura em tempos autoritários" será lançado na terça (14), na Travessa do Leblon, às 19h.