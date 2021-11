Reprodução Selo Bandeira Azul na Praia do Peró em Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) comprou uma briga com os ambientalistas. Na hora de homenagear os 406 anos da cidade de areia branca e mar turquesa, o vídeo institucional deixou de fora justamente um dos principais atrativos turísticos: o complexo da Praia do Peró, que tem o privilégio de ostentar a Bandeira Azul.

E o selo internacional de qualidade ambiental não é qualquer nota: apenas três praias no estado do Rio passaram pelo processo de certificação, que inclui um júri nacional e outro internacional, em Copenhague. Apenas o Peró, a Prainha e a Reserva — as duas últimas, na capital — têm o atestado de uma água 100% livre de poluição.

Isso porque o prestígio ultrapassa as fronteiras municipais: ainda em novembro, a Alerj aprovou o projeto de Carlos Minc (PSB) criando o Monumento Natural das Dunas do Peró. Procurada, a prefeitura não quis comentar o motivo pelo qual uma região tão importante para o turismo foi ignorada.

A batalha dos Franciscos na Câmara

O vereador Chico Alencar (PSOL) apresentou um projeto para tirar do comando de seu xará Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Econômico, a responsabilidade pelo licenciamento ambiental na cidade. A pasta passou a exercer a função em janeiro, mas a proposta para sustar o decreto de Eduardo Paes só foi formalizada na semana passada. Alencar argumenta que um decreto não pode se sobrepor às leis — municipal e federal —, que fixam competência exclusiva de órgãos ambientais para a concessão de licenças.

Uma van para os animais

Ao saber que a Câmara do Rio iria trocar a frota, o presidente da Comissão de Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, falou com o presidente Carlo Caiado, e combinou a doação de uma van à Secretaria de Proteção Animal.

Máquinas conservadas

A Secretaria Municipal de Conservação devolveu cinco retroescavadeiras, quatro caminhões e dez rolos compactadores às ruas. Foram R$ 15 mil gastos nos reparos — sendo que uma retroescavadeira nova custa R$ 300 mil.

Picadinho



O app Comerciários RJ, do Sindicato dos Comerciários, ganhou mais uma função, com explicações sobre o 13º. A ferramenta vai ajudar quem recebe por comissão.

Nesta quinta-feira (18), São Gonçalo vai inaugurar o primeiro Hospital Popular de Medicina Veterinária.

Amanhã, o Centro de Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca, recebe a pré-estreia do filme "Baile de máscaras".

A Edtech Árvore oferece, a partir de hoje, formação gratuita online sobre o Novo Ensino Médio para educadores. As inscrições podem ser feitas pelo site.