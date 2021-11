Reprodução/redes sociais Lucas Azevedo Albino, de 18 anos, foi executado dentro de uma viatura

A 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia contra os quatro policiais militares acusados de executar – com um tiro na cabeça – Lucas de Azevedo Albino, de 18 anos. O jovem tinha sido baleado durante uma abordagem quando estava na garupa de uma moto, e foi colocado na viatura para supostamente ser socorrido no Hospital Estadual Carlos Chagas. Mas chegou à unidade com o crânio esfacelado por um tiro.

O crime, ocorrido em dezembro de 2018, foi desvendado graças à atuação da mãe de Lucas. Lutando contra um câncer no pulmão, Laura Ramos de Azevedo investigou por conta própria o assassinato, e conseguiu provar que o filho estava vivo ao ser conduzido ao carro.

Os PMs Sérgio Lopes Sobrinho, Bruno Rego Pereira dos Santos, Wilson da Silva Ribeiro e Luiz Henrique Ribeiro Silva vão responder à ação penal por homicídio duplamente qualificado, em atividade típica de grupo de extermínio. Eles foram afastados de suas funções em janeiro de 2019.

Violência deixa as pessoas a pé

A linha de ônibus 496I - Santa Tereza X Pavuna foi interrompida pela violência nada menos que 43 vezes neste ano. A última foi ontem, na comunidade de Santa Tereza, em Belford Roxo, área castigada e dominada pelo crime organizado. A Transportes Flores, que opera a linha, já comunicou as autoridades dezenas de vezes sobre o perigo constante. Além de prejudicar o serviço de transporte público, a violência assombra passageiros, motoristas e cobradores.

Viva Nelson Freire!

O vereador Paulo Pinheiro (PSOL) quer dar o nome de Nelson Freire a um logradouro do Rio. A ideia inicial era homenageá-lo na Cidade das Artes, mas ele pensou bem e recuou. Afinal, o que não faltam são escândalos por lá....

Convescote em Mendes

Neste fim de semana, a turma da política vai baixar em Mendes, na primeira edição da Feira Literária e Cultural. Aureo, André Ceciliano e Noel de Carvalho são esperados na cidade, que tenta entrar no circuito turístico do Vale do Café.

Picadinho

Magé vai escolher a voz da cidade no dia 18 de dezembro, em uma espécie de “The Voice” local. As lives eliminatórias começam a ser transmitidas hoje.

O mais que querido músico Eduardo Gallotti reúne os amigos numa roda de samba no Trapiche Gamboa, amanhã, às 19h.

As inscrições para o Prêmio Paulo Freire, oferecido pela Comissão de Educação da Alerj a professores, vão até o dia 19.

O deputado Júlio Lopes (PP) solicita ao Ministério de Infraestrutura a volta do "Reporto", benefício fiscal para colaborar com a modernização dos portos do país.