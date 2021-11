Reprodução Manifestação a favor de Bolsonaro com cartazes que pedem intervenção militar

De acordo com pesquisa Genial/Quaest, a maioria dos eleitores (63%) considera a democracia melhor do que a ditadura. Para 19%, tanto faz a democracia ou a ditadura e apenas 6% afirmam que, em certas circunstâncias, preferem uma ditadura. As informações são da jornalista Mônica Bergamo , da Folha de S. Paulo .

De acordo com os dados, 12% dos entrevistados não souberam ou não responderam à pesquisa.

O levantamento foi realizado em 123 cidades do país, entre os dias 3 e 6 de novembro. No total, foram ouvidas 2.063 pessoas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

Governo Bolsonaro

Ainda conforme o estudo, entre os entrevistados que aprovam o governo do presidente Jair Bolsonaro , a democracia é o melhor tipo de governo para 61% e a preferência pela ditadura atinge 10%.

Já entre quem desaprova o governo, 65% preferem a democracia, contra somente 5%, que dizem que há circunstâncias em que a ditadura é melhor.