Reprodução: Câmara dos Deputados Deputada Renata Abreu

Em uma visita ao Rio de Janeiro para conhecer a nominata do Podemos, a presidente nacional do partido, a deputada Renata Abreu (SP) sentiu falta de mulheres — e deu a ordem para a turma se esmerar em encontrar candidatas ao Senado. Até o momento, foram abordadas a youtuber Antônia Fontenelle e Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo — que já declinou.

Mas a ideia esbarra em um (grande) porém: a legenda está abraçada a Cláudio Castro, e a coligação só pode lançar um aspira. Como as chances de o partido ficar com a vaga são baixas, o pessoal tenta achar uma brecha — pois dizem que abandonar o governo está fora de questão.

Enquanto isso, seguem as articulações para candidatos federais. O novo filiado é Paulo Messina, que se elegeu vereador em 2016 com 15 mil votos. Ele estará ao lado do ex-prefeito de Itaboraí Sadinoel. Em vez de investir em grandes puxadores, a estratégia é dar condições semelhantes para o povo se empenhar na busca pelos votos.

Vacinação vacilante no interior

Enquanto a Assembleia do Rio resolveu permitir a flexibilização do uso de máscaras, a deputada Mônica Francisco (PSOL) está preocupada com o baixo índice de vacinação de alguns municípios — e cobra explicações da Secretaria de Saúde. A parlamentar checou o Vacinômetro, e viu que, em Macaé, só 15% da população alvo está imunizada. Paraty, Queimados e São Fidélis também estão deixando a desejar, com índices de 16,47%; 17,61% e 18,54%, respectivamente.

As raias dos Fernandes

O deputado estadual Sérgio Fernandes não vai concorrer contra o parça Pedro Fernandes, mas não pretende ficar nas arquibancadas. Ele deve se lançar a federal — com apoio de Ceciliano para construir a candidatura.

Leia Também





Picadinho

Começa hoje o 35º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Fernanda Fritoli vai mediar mesa com Ariane Sherman, Manoel Peixinho e Sergio Ferreira.

Hoje, 10h, tem audiência na Alerj sobre futuro das barcas. O secretário de Transportes, Juninho do Pneu, estará presente.

A deputada estadual Zeidan (PT) pede o tombamento do Tamoio Futebol Clube de São Gonçalo.

A Câmara dos Deputados discute amanhã, em audiência pública, os resultados de uma pesquisa da UFMG para prevenir o vício em cocaína. A iniciativa é de Hugo Leal (PSD-RJ).